الاحتلال يخطر بهدم اربعة مساكن شرق يطا

الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم أربعة مساكن، شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال، داهمت المسافر الشرقية ليطا، واقتحمت خرب المفقرة، والمجاز، والركيز، واخطرت بهدم أربعة مساكن تعود ملكيتها، لكل من: عثمان زين، وعزات زين من المجاز، وأحمد مصلح حمامرة، من المفقرة، ومحمد حسن أبو عرام، من الركيز.

وأضاف ان هذه الاخطارات تأتي في إطار تضييق الاحتلال على المواطنين في المسافر الشرقية ليطا بهدف افراغها من سكانها ونهبها لصالح الاستيطان.