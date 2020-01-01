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الاحتلال يغلق المدخلين الشماليين لدير نظام بالسواتر الترابية

الخميس 20 فبراير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخلين لقرية دير نظام شمال غرب رام الله بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن الاحتلال أغلق المدخلين الشماليين بالسواتر الترابية، علما أنهما مغلقان منذ فترة بالبوابات الحديدية والجدران الاسمنتية.

وأضافت ان المدخل المتبقي للبلدة هو الشرقي وعليه بوابة حديدية، ويوجد أيضا عليه حاجز دائم يتم إخضاع المواطنين عليه للتفتيش والاحتجاز لساعات طويلة.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق قرية دير نظام منذ عدة أشهر، حيث يقتحمها ويعتلي القناصة أسطح منازلها بشكل شبه يومي، وينكل بالمواطنين ويحتجز العديد منهم خاصة طلبة المدارس.

 
#الاحتلال

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