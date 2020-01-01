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وفاة مذيع مصري متأثرا برحيل والدته

الخميس 20 فبراير 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مذيع مصري متأثرا برحيل والدته


القاهرة /وكالات/

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإعلامي، عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، عقب وفاة والدته منذ أسابيع قليلة.

وكشفت مصادر بالتلفزيون المصري، أن الراحل كان يعاني من حالة نفسية صعبة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.

وكان الإعلامي، عليان حسن، بقناة النيل الرياضية قد علق قائلا: "الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلهش الحاجة والدتي توفاها الله".

وأضاف حسن في حسابه الشخصي على "فيسبوك": "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى".

وكان الراحل يقدم عدة برامج مثل "هو وهي" على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل لقناة الأسرة والطفل.

المصدر: الوطن

#عمر نجيب #ماسبيرو #عليان حسن

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