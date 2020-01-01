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غير متوقع ..انخفاض كبير في درجات الحرارة بالسعودية

الخميس 20 فبراير 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غير متوقع ..انخفاض كبير في درجات الحرارة بالسعودية


الرياض /وكالات/

أصدرت هيئة الأرصاد السعودية اليوم، "تنبيها" بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ستؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

في غضون ذلك، توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات"، عبد العزيز الحصيني، موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام، متوسطة القوة.

وقال الحصيني إنه يتوقع انخفاضا في الحرارة يتراوح بين 5 إلى 8 درجات لمدة يومين، عدا المنطقة الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع: "من المتوقع أجواء باردة ليلا على الوسطى والمرتفعات، وباردة جدا على الشمالية، ومعتدلة نهارا وباردة نسبيا على الشرقية والمدينة، ولطيفة على باقي المناطق".

#السعودية #حرارة #برد #جازان

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