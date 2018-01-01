  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لافروف: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن إدلب ولا عودة إلى الوضع القائم سابقا

الخميس 20 فبراير 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن إدلب ولا عودة إلى الوضع القائم سابقا


موسكو/وكالات/

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المباحثات الروسية التركية في موسكو حول إدلب السورية لم توصل إلى نتيجة معينة، وحمل أنقرة مسؤولية تعثر الحل في إدلب.

وأشار لافروف إلى أن الجانب التركي فشل في تنفيذ بنود اتفاق سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر عام 2018، والمتعلقة بالفصل بين المعارضة والإرهابيين في الإطار الزمني المحدد، وقال إن موسكو لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ولفت لافروف إلى أن الجماعات الإرهابية في إدلب واصلت خلال الفترة الماضية استفزازاتها عبر القصف على قاعدة حميميم الروسية وعلى المدنيين والجيش السوري، وما يقوم به الجيش السوري هو الرد على هذه الاستفزازات، وروسيا تدعمه في هذه التحركات.

وشدد الوزير الروسي على أن الجيش السوري يقوم بعملياته على الأرض السورية لاستعادة سيطرة الحكومة على أراضيها.

وأضاف أن الاتفاق الروسي التركي لم ينص أبدا على تجميد الوضع في إدلب، وترك للإرهابيين حرية التصرف هناك، "ولم يقدم أي أحد وعودا بعدم المساس بالإرهابيين".

وأكد لافروف أنه الآن لا يمكن الحديث عن العودة إلى الوضع ما قبل سنة ونصف في إدلب، في إشارة ضمنية إلى النجاحات الميدانية للجيش السوري، الذي تمكن من استعادة مناطق واسعة في إدلب، بما فيها الطريقان الدوليان M4 وM5 الاسترتيجيان.

وفي رد غير مباشر على تصريح نظيره التركي مولود تشاووش أغلو لم يستبعد فيه إمكانية عقد لقاء بين بوتين وأردوغان في حال عدم توصل مباحثات موسكو حول إدلب إلى نتيجة، قال لافروف إن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة على أي مستويات، بما فيها المستوى الأعلى، لكنه لا يرى حاليا أي تعليمات لإعداد لقاء بين رئيسي روسيا وتركيا.

وصرح أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن أنقرة "لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب" وأن العملية التركية العسكرية في إدلب باتت "مسألة وقت".

#لافروف #ادلب #سوريا #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

ألمانيا:11 قتيلا بعملية فرانكفورت والعثور على جثة المنفذ

الأخبار الرئيسية

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" ةالجيش السوري يدمر عددا من اّلياته

هآرتس : "السنوار واصل ممارسة ضغط عنيف على اسرائيل حتى حصل على ما أراد"

نتنياهو: لا يمكنني أن أفصح عن عدد زياراتي السرية لدول عربية

تصريح

توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

بينيت لا يؤمن بالتهدئة الطويلة مع غزة ..