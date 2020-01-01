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شريف منير تطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار بعد أزمة الأفلام الجنسية

الخميس 20 فبراير 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شريف منير تطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار بعد أزمة الأفلام الجنسية


القاهرة /وكالات/

دخل الفنان المصري المشهور شريف منير، على خط الأزمة الخاصة بالفنانة منى فاروق، بعد إثارتها الجدل بظهورها في بث مباشر تهدد فيه بالانتحار.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على "فيسبوك": "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

,تابع: "ماتقسيش على نفسك أوي كدة.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها".

وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على "Yنستغرام"، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

#شريف منير #منى فاروق #انتحار

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