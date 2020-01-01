لمواجهة "كورونا" ..البدء بتجهيز منطقة حجر صحي في اريحا للقادمين من الصين

اريحا/سما/

شرعت مديرية الصحة في محافظة اريحا صباح اليوم الخميس، باتخاذ اجراءات وقائية وقامت بتجهيز منطقة عازلة قرب مستشفى اريحا الحكومي وذلك للحجر الصحي للقادمين من الصين ودول شرق اسيا تحسبا من اصابتهم بفايروس "كورونا".

وتتبع مديرية صحة محافظة اريحا والأغوار بروتوكول منظمة الصحة العالمية للحجر الصحي مدة 14 يوما، لعدة حالات قادمة من الخارج للتأكد من خلوها من عدوى "الكرونا"، ووضع كرفانات للحالات بجانب مستشفى اريحا.

وقال مدير صحة أريحا أراب عناني "قمنا باختيار ساحة كبيرة لوضع "كرفانات" مجهزة بمعدات طبية لوضع المشتبه بهم بالاصابة بفيروس "كورونا" القادمين من الصين او من دول شرق اسيا، ووضعهم مدة 14 يوما، وذلك للوقاية من المرض".

واكد وجود الجاهزية والتدريب والتأهيل لعدد من الكوادر، والتعامل مع حالات الفحص والإجراءات الاحترازية.

كما اكد عناني أن نتائج الفحوصات، والتي أعيدت أكثر من مرة للقادمين الأربعة من جمهورية الصين، أثبتت خلوهم من فيروس (كورونا) مشيرين إلى أنه ورغم ذلك، ستواصل عملية الإجراءات المراقبة، والعزل لهم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس "كوفيد 19"، والذي عُرف سابقاُ بفيروس كورونا المستجد.