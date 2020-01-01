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اشتية: إسرائيل تتراجع عن إجراءاتها بشأن الاستيراد المباشر للعجول

الخميس 20 فبراير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: إسرائيل تتراجع عن إجراءاتها بشأن الاستيراد المباشر للعجول


رام الله / سما /

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها بشأن الاستيراد الفلسطيني المباشر للثروة الحيوانية.

وأكد اشتية، في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، المضي نحو تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتنشيط التبادل التجاري المباشر مع العالم "باتجاه الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال" الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتين البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات.

وذكر بيان مشترك للوزارتين أنه تم منح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها "غير القانونية" بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن الخطوة تمت "بعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية رداً على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل".

وأضاف البيان الصادر عن الوزارتين أن الجانب الإسرائيلي تعهد كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به.

#اشتية #استيراد #عجول #اسرائيل

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