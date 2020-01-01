  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العليا الإسرائيلية توافق على هدم منازل منفذي عملية "دوليف"

الخميس 20 فبراير 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية توافق على هدم منازل منفذي عملية "دوليف"


رام الله / سما /

وافقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، على هدم منازل منفذي عملية دوليف قرب رام الله والتي وقعت في شهر آب الماضي، وأدت لمقتل مستوطنة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن عوائل منفذي العملية وهم من أفراد خلايا الجبهة الشعبية، قدمت التماسًا للمحكمة رفضًا لقرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم.

وتتهم قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من رام الله، بينهم الأسير سامر العربيد بالمسؤولية عن عملية تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من المستوطنين حينها، ما أدى لمقتل مستوطنة.

وتعرض المعتقلون الأربعة لتعذيب قاسٍ تسبب بنقل بعضهم إلى المستشفيات بفعل ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

ألمانيا:11 قتيلا بعملية فرانكفورت والعثور على جثة المنفذ

الأخبار الرئيسية

تصريح

توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

بينيت لا يؤمن بالتهدئة الطويلة مع غزة ..

مصدر أمني فلسطيني: أمريكا وإسرائيل تجهزان "قيادة بديلة" لعباس

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

تقدير إسرائيلي : إسرائيل تريد الرئيس عباس "ضعيفا" لكن مسيطرا على الضفة