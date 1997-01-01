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وفاة عالم الكومبيوتر مبتكر "النسخ واللصق"

الخميس 20 فبراير 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عالم الكومبيوتر مبتكر "النسخ واللصق"


وكالات / سما /

توفي، الأمس (الأربعاء)، عالم الكومبيوتر لاري تيسلر، والذي يعود إليه الفضل في ابتكار آلية "القص والنسخ واللصق"، ما أسهم في تسهيل استخدام الحواسيب والأجهزة الإلكترونية.

ووفقاً لموقع «جيزمودو» التكنولوجي، رغم أن تيسلر لا يعد اسماً مألوفاً مثل ستيف جوبز أو بيل غيتس، فإن مساهمته جعلت استخدام أجهزة الكومبيوتر أكثر سهولة.

وأوضح الموقع أن الراحل من مواليد عام 1945 في نيويورك، ودرس علوم الكومبيوتر في جامعة ستانفورد، وبعد التخرج عمل في الأبحاث المتعلقة بالذكاء الصناعي وانضمّ إلى حركات ضد الحرب واحتكار الشركات.

وتابع الموقع التكنولوجي أن تيسلر عمل في عام 1973 وحتى عام 1980 بمركز أبحاث «زيروكس بالو ألتو»، واشتهر المركز بتطوير أداة «الماوس»، وخلال فترة عمله اشترك مع عالم آخر هو تيم موت في ابتكار القص والنسخ واللصق الإلكتروني.

وفي فترة الثمانينات انتقل الراحل إلى شركة «أبل» التي عمل بها حتى 1997، والتي شغل بها العديد من المناصب منها كبير علماء الشركة.

ولفت «جيزمودو» إلى أن لاري تيسلر أسهم في جعل برمجيات شركة «أبل» أكثر سهولة للمستخدمين بالإضافة إلى عمله في تصنيع بعض أجهزة الشركة الشهيرة.

#عالم #كومبيوتر #النسخ #اللصق

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