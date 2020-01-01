توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

غزة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، اليوم الخميس، أن هناك توجهاً لدى المستويين السياسي والأمني في تل أبيب، من أجل رفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للإذاعة، أنه في حال استمر الهدوء الحالي، فإنه قد يتم رفع عدد التصاريح إلى 10 آلاف.

ويأتي ذلك بعد يومين من توسيع إسرائيل عدد التصاريح إلى 7 آلاف بعد أن كانت 5 آلاف فقط.

وقال نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في تصريحات ليديعوت أحرونوت، أنه طالما استمر الهدوء سيكون هناك المزيد من التسهيلات.

ولوحظ في غزة أن عدداً من الغرف التجارية أعلنت عن استقبالها طلبات المواطنين للحصول على تصاريح تجارية.

وكانت قضية منح التصاريح مثار جدل بين جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي، ومختلف المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في إسرائيل. حيث يعارض الشاباك هذه الخطوة التي يعتبرها أنها قد تمس الوضع الأمني لصالح حماس.