صورة.. لاعب المنتخب الوطني "البهداري" يعتزل اللعب دولياً

رام الله / سما /

أعلن عبد اللطيف البهداري مدافع مركز بلاطة ومنتخب فلسطين, اعتزاله اللعب دوليا, بعد "15 عاما" من ظهوره الأول مع "الوطني".

وقال البهداري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام", إنه قرر الابتعاد عن المشاركات الدولية, متمنيا التوفيق لـ"الوطني" في مبارياته المقبلة بالتصفيات المزدوجة.

وأضاف: "اليوم وبعد 15 عاما من مباراتي الأولى بقميص المنتخب, قررت اعتزال اللعب الدولي (...), أشكر كل من ساندني في مشواري مع المنتخب".

يشار إلى أن البهداري ظهر مع المنتخب الفلسطيني في الكثير من البطولات أبرزها نسختي أمم آسيا 2015, و2019, وارتدى شارة القيادة في العشرات من المباريات.