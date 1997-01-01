لاعب غزي ينضم للدوري الأردني

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن انتقال الفلسطيني محمود سلمي لاعب الصداقة لصفوف شباب العقبة الأردني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت التقارير, أن سلمي سينضم لشباب العقبة مدة موسم واحد, تمهيدا للدفاع عن ألوانه في البطولات الأردنية.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الصداقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في عقد لنهاية الموسم قادما من الأهلي المصري، الذي اضطر لفسخ التعاقد معه بعد إلغاء بطولة الشباب في مصر مواليد "1997".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يغادر سلمي قطاع غزة خلال الأيام القادمة, لا سيما أن الدوري الأردني ينطلق في الخامس من مارس المقبل.