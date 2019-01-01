الاحتلال يغلق طريقا مؤدية إلى برية السواحرة شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقا مؤدية إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر ، إن سلطات الاحتلال اغلقت الطريق الرئيسية من جهة بلدة السواحرة، المؤدية إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبرها.

وأضاف أن هذا الاجراء يأتي في إطار تضييق سلطات الاحتلال على المواطنين ومساعيها للاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.

يذكر أن مستوطنين اقاموا في الخامس عشر من ايلول المنصرم 2019، بؤرة استيطانية على جبل المنطار في برية السواحرة.