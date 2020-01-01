فيديو.. أتالانتا يهين فالنسيا برباعية في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

حقق فريق أتالانتا فوزاً كبيراً على نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن فعاليات مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وظهر فريق أتالانتا بشكل مبهر للغاية في مشاركته التاريخية الأولى في المسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية، ووضع قدماً في دور الـ 8، حيث يحتاج فالنسيا للفوز بثلاثية نظيفة على ملعبه ميستايا في مباراة الإياب.

دخل أتالانتا المباراة بقوة، ونجح بالفعل في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة السادسة عشرة عن طريق هانس هاتيبور، الذي استغل عرضية رائعة من أليخاندرو جوميز من الجانب الأيسر.

وأضاف جوسيب إيليسيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من الشوط الأول بتسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك خاومي.

وواصل أتالانتا ضغطه القوي وترجمه بهدف ثالث عالمي حمل توقيع ريمو فريلير بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وبعد 5 دقائق، سجل هانس هاتيبور الهدف الثاني له والرابع لأتالانتا، بعد جملة رائعة انفرد بالمرمى، وأقرت تقنية الفيديو صحة الهدف.

لكن الروسي دينيس تشيريشيف سجل هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا في الدقيقة 66.