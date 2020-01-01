  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. أتالانتا يهين فالنسيا برباعية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 20 فبراير 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتالانتا يهين فالنسيا برباعية في دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

حقق فريق أتالانتا فوزاً كبيراً على نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن فعاليات مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وظهر فريق أتالانتا بشكل مبهر للغاية في مشاركته التاريخية الأولى في المسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية، ووضع قدماً في دور الـ 8، حيث يحتاج فالنسيا للفوز بثلاثية نظيفة على ملعبه ميستايا في مباراة الإياب.

دخل أتالانتا المباراة بقوة، ونجح بالفعل في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة السادسة عشرة عن طريق هانس هاتيبور، الذي استغل عرضية رائعة من أليخاندرو جوميز من الجانب الأيسر.

وأضاف جوسيب إيليسيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من الشوط الأول بتسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك خاومي.

وواصل أتالانتا ضغطه القوي وترجمه بهدف ثالث عالمي حمل توقيع ريمو فريلير بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وبعد 5 دقائق، سجل هانس هاتيبور الهدف الثاني له والرابع لأتالانتا، بعد جملة رائعة انفرد بالمرمى، وأقرت تقنية الفيديو صحة الهدف.

لكن الروسي دينيس تشيريشيف سجل هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا في الدقيقة 66.

#أتالانتا #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

يديعوت : المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة

إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

الأخبار الرئيسية

بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية

مصدر أمني فلسطيني: أمريكا وإسرائيل تجهزان "قيادة بديلة" لعباس

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

تقدير إسرائيلي : إسرائيل تريد الرئيس عباس "ضعيفا" لكن مسيطرا على الضفة

ضابط سابق بالمخابرات المصرية يتحدث عن عملية الاختراق الأكبر لـ "الموساد"