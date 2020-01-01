ميسي يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة!

وكالات / سما /

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني أنه لن يعتزل كرة القدم قريباً مفيداً بأنه قد يستمر في الملاعب حتى وصوله سن الأربعين.

و قال ميسي عن تصريحاته التي قاله بعد فوزه بالكرة الذهبية السادسة أنه يقترب من الاعتزال، في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ” لقد علق ذلك التصريح في أذهان الجميع والحقيقة أن السنوات تمر بسرعة ولا أعرف ما سيحدث”.

و أضاف ميسي مفيداً ” أشعر أني في حالة جيدة جداً ، أفضل من السنوات الماضية و حقيقة أني لم أعد أسجل الكثير من الأهداف لا تشغلني لأني في حالة بدنية مميزة وأشعر أن قدمي جيدة جداً”.

و عن إمكانية اللعب حتى الوصول لسن الأربعين قال ميسي باختصار ” سنرى ، سنرى”.

و بخصوص مستقبله مع برشلونة قال ميسي حسب صحيفة ماركا ” لن أرحل ولا يمكن أن أفكر في الرحيل، لو أراد النادي تجديد عقدي فلا مشكلة عندي، أريد الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى والاستمرار في الفوز بالليجا”.

و وجه رسالة للإدارة قائلاً ” لو كنا نريد الفوز بالتشامبيونزليج، يجب أن نتحسن و نتطور كثيراً، حالنا في الوقت الحالي ليس كافياً للوقوف على منصة التتويج”.