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ضربة قوية لليونايتد ومنتحب إنجلترا

الخميس 20 فبراير 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لليونايتد ومنتحب إنجلترا


وكالات / سما /

أثار النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل بشأن احتمالية مشاركة ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، مع منتخب إنجلترا، في نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تقام الصيف المقبل.

راشفورد تعرض لإصابة قوية في الظهر أثناء مشاركته أمام وولفرهامبتون بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي منتصف الشهر الماضي، وكان من المقرر بشكل مبدئي أن يغيب عن الملاعب 3 أشهر بعدها.

سولشاير قال في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الدوري الأوروبي: "آمل أن يتمكن المهاجم من اللعب معنا مرة أخرى هذا الموسم، لكن الأمر سيأخذ الكثير من الوقت".

وأضاف: "أنا لست طبيبا، لكني كنت أتمنى أن يتعافى اللاعب بشكل أسرع مما يبدو عليه الحال، سيغيب عدة أشهر أخرى بالتأكيد، لقد أجرى فحصا وحالته أكثر مما كنا نأمل أو نتوقع".

وتابع: "راشفورد قد لا يلعب مرة أخرى معنا هذا الموسم، أيضا قد لا يشارك في اليورو، إن لم يكن لائقا بما يكفي فلن يذهب إلى البطولة".

يشار إلى أن راشفورد تألق بشكل لافت مع اليونايتد قبل تعرضه للإصابة، إذ شارك في 30 مباراة مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 5 أخرى.

 
#إنجلترا #اليونايتد

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