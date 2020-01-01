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مورينيو يثق في التأهل بمعقل لايبزيج

الخميس 20 فبراير 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يثق في التأهل بمعقل لايبزيج


وكالات / سما /

تعهد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بأن يكافح فريقه من أجل تعويض هزيمته صفر / 1 أمام ضيفه لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس.

وقال مورينيو بعد المباراة: "ما يجعلني واثقا في إمكانية التأهل، أننا خسرنا بهدف نظيف وليس بـ10 أهداف"، موضحا أن "النتيجة غير حاسمة ويمكن تعويضها إيابا".

وأشار : "لسنا أول فريق يخسر صفر / 1 على ملعبه ذهابا ثم يتأهل للدور التالي، ما يجعلني واثقا هو الروح التي تسود الفريق وحماس اللاعبين".


وأضاف: "الفريق يضم مجموعة متميزة من العناصر، أفتخر باللاعبين".

وأكمل "والشيء الوحيد الذي يمكنني أن أضمنه هو أن الفريق سيكافح في مباراة الإياب من أجل التأهل".

#مورينيو #لايبزيج

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