مورينيو يثق في التأهل بمعقل لايبزيج

وكالات / سما /

تعهد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بأن يكافح فريقه من أجل تعويض هزيمته صفر / 1 أمام ضيفه لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس.



وقال مورينيو بعد المباراة: "ما يجعلني واثقا في إمكانية التأهل، أننا خسرنا بهدف نظيف وليس بـ10 أهداف"، موضحا أن "النتيجة غير حاسمة ويمكن تعويضها إيابا".



وأشار : "لسنا أول فريق يخسر صفر / 1 على ملعبه ذهابا ثم يتأهل للدور التالي، ما يجعلني واثقا هو الروح التي تسود الفريق وحماس اللاعبين".



وأضاف: "الفريق يضم مجموعة متميزة من العناصر، أفتخر باللاعبين".



وأكمل "والشيء الوحيد الذي يمكنني أن أضمنه هو أن الفريق سيكافح في مباراة الإياب من أجل التأهل".