الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين واستدعت آخر، من انحاء متفرقة من القدس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة العيزرية شرق القدس واحتجزت المواطن بهيج بصه لعدة ساعات، قبل أن تعتقل نجله علي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن احمد صالح ابراهيم ابو سميحة، بعد ان داهمت منزله في عناتا شمال شرق القدس.

وفي العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وديع داود عليان (19 عاما) ومحمد زكريا عليان من منزليهما.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة الشاب محمد فواز علان، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد ان اقتحمت منزله في قرية الشيخ سعد جنوب شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الله حسين العباسي من منزله في حي السويح في بلدة سلوان، وسط القدس المحتلة.