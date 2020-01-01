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بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية

الخميس 20 فبراير 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

واصل وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت تهديداته لحركة حماس في قطاع غزة ,

وقال بينيت في تصريحات صحفية لـ كان حول الوضع الأمني في الجنوب انه لا يؤمن بالتهدئة الطويلة .

واوضح  بينيت :" أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة، إذا كان هناك إرهاب، ستتعرض حمـ اس لضربات قاسية، وإذا تحقق الهدوء فسيكون ذلك جيدًا .

في سياق اخر اعلن  بينيت، عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية ورفع المقاطعة عن المنتجات الزراعية والعجول.

وقال بينت  أنّه "تم رفع المقاطعة من قبل السلطة الفلسطينية عن استيراد  العجول الاسرائيلية ، وستتم اعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية".

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