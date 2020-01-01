بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

واصل وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت تهديداته لحركة حماس في قطاع غزة ,

وقال بينيت في تصريحات صحفية لـ كان حول الوضع الأمني في الجنوب انه لا يؤمن بالتهدئة الطويلة .

واوضح بينيت :" أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة، إذا كان هناك إرهاب، ستتعرض حمـ اس لضربات قاسية، وإذا تحقق الهدوء فسيكون ذلك جيدًا .

في سياق اخر اعلن بينيت، عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية ورفع المقاطعة عن المنتجات الزراعية والعجول.

وقال بينت أنّه "تم رفع المقاطعة من قبل السلطة الفلسطينية عن استيراد العجول الاسرائيلية ، وستتم اعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية".