بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /
واصل وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت تهديداته لحركة حماس في قطاع غزة ,
وقال بينيت في تصريحات صحفية لـ كان حول الوضع الأمني في الجنوب انه لا يؤمن بالتهدئة الطويلة .
واوضح بينيت :" أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة، إذا كان هناك إرهاب، ستتعرض حمـ اس لضربات قاسية، وإذا تحقق الهدوء فسيكون ذلك جيدًا .
في سياق اخر اعلن بينيت، عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية ورفع المقاطعة عن المنتجات الزراعية والعجول.
وقال بينت أنّه "تم رفع المقاطعة من قبل السلطة الفلسطينية عن استيراد العجول الاسرائيلية ، وستتم اعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية".