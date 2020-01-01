  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا

الخميس 20 فبراير 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أعلن فجر اليوم الخميس، عن إصابة إسرائيلي رابع، من بين المتواجدين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، بفيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الفحوصات الطبية التي أجريت على الركاب الإسرائيليين، أظهرت إصابة شخص رابع مشيرًا إلى أنه سيتلقى العلاج في مستشفى باليابان حيث تتمركز السفينة، وأنه لن يعود مع باقي الإسرائيليين إلى تل أبيب كما هو مخطط له اليوم.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود نحو 500 إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة، التي تحمل 3700 شخص من ضمنهم الطاقم من جنسيات مختلفة.

وتخضع السفينة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان منذ الثالث من الشهر الجاري، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفيات في اليابان.

وبدأت عدد من الدول منها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا بالعمل على إخلاء رعاياها عن متن تلك السفينة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

يديعوت : المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة

إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

الأخبار الرئيسية

بينيت : أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة ويعلن عن إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية

مصدر أمني فلسطيني: أمريكا وإسرائيل تجهزان "قيادة بديلة" لعباس

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

تقدير إسرائيلي : إسرائيل تريد الرئيس عباس "ضعيفا" لكن مسيطرا على الضفة

ضابط سابق بالمخابرات المصرية يتحدث عن عملية الاختراق الأكبر لـ "الموساد"