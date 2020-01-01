إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن فجر اليوم الخميس، عن إصابة إسرائيلي رابع، من بين المتواجدين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، بفيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الفحوصات الطبية التي أجريت على الركاب الإسرائيليين، أظهرت إصابة شخص رابع مشيرًا إلى أنه سيتلقى العلاج في مستشفى باليابان حيث تتمركز السفينة، وأنه لن يعود مع باقي الإسرائيليين إلى تل أبيب كما هو مخطط له اليوم.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود نحو 500 إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة، التي تحمل 3700 شخص من ضمنهم الطاقم من جنسيات مختلفة.

وتخضع السفينة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان منذ الثالث من الشهر الجاري، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفيات في اليابان.

وبدأت عدد من الدول منها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا بالعمل على إخلاء رعاياها عن متن تلك السفينة.