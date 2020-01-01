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ألمانيا:11 قتيلا بعملية فرانكفورت والعثور على جثة المنفذ

الخميس 20 فبراير 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا:11 قتيلا بعملية فرانكفورت والعثور على جثة المنفذ


وكالات

قتل 11 شخصا في مدينة هاناو قرب فرانكفورت بوسط ألمانيا في عمليتي إطلاق نار عثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة في منزله وفق ما أعلنت الشرط، اليوم الخميس، فيما عثر على منفذ العملية جثة هامدة بمنزله.

واستهدف الهجومان مقهيين للنارجيلة وتسببا أيضا بجرح العديد من الأشخاص حالة بعضهم خطيرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت السلطات الألمانية في بيان "في هذه المرحلة يمكننا فقط التأكيد أن تسعة أشخاص قتلوا". وتوفي شخص صباح الخميس متأثرا بجروحه ما يرفع الحصيلة إلى عشرة قتلى، وفق متحدث.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع في مقهيين للنارجيلة في هاناو التي تبعد عن فرانكفورت حوالى 20 كلم، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار.

العثور على منفذ عملية فرانكفورت جثة هامدة بمنزله

وأعلنت الشرطة أن شخصا يشتبه في أنه أطلق النار قرب فرانكفورت ليل الأربعاء مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عثر عليه "جثة هامدة في منزله".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنه "تم العثور على المنفذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل".

وأضافت الشرطة "حاليا ليس هناك أي مؤشر على وجود منفذين آخرين" للهجوم الذي استهدف مقهيين للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالي 20 كلم من فرانكفورت".

وذكرت أنباء عن مصادر صحافية محلية، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ عمليّة فتح النار على المدنيين في المقهيين.

وفي سياق متّصل أوردت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن أعضاء خلية اليمين المتطرف التي اعتقلت السلطات 12 فردا من أعضائها يوم الجمعة الماضي، كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية ضد مساجد.

وقالت صحيفتا "دير شبيغل" و"بيلد" إن الخلية الإرهابية كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة، تماما كالهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصري أسترالي مؤمن بـ"فوقية العرق الأبيض"، ضد مصلين مسلمين في نيوزيلندا العام الماضي، والذي قتل فيه 51 شخصا.

وتجدر الإشارة أنه يوم 24 كانون الثاني/ يناير الماضي قُتل 6 أشخاص على الأقل، إثر إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" بولاية "بادن فورتمبيرغ" جنوب غربي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية. ووفق المصادر ذاتها، سقط القتلى جراء إطلاق نار وقع عقب خلاف شخصي.

وأوضحت شرطة مدينة "ألين" التابعة للمقاطعة حينها أنه جرى توقيف شخص على خلفية الهجوم المسلح.

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