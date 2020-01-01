عقب احتجاجات أريحا .. الصحة تؤكد : فلسطين خالية من فيروس كوفيد 19- كورونا

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن فلسطين خالية تماما من أي إصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا.

وقالت الكيلة في اتصال هاتفي مع "وفا" إن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة وفي جميع المستشفيات والمراكز الحكومية على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس.

وأضافت أنه حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية أي شخص يأتي من الصين أو الدول الموبوءة وهي 7 دول، يحتجز في مركز صحي معد خصيصا لهذه الحالات على المعابر أو المطارات، وبالنسبة لنا أريحا هي معبر فلسطين، لذلك المركز موجود حاليا في مستشفى أريحا، وتم تجهيز مركز خلف المستشفى سيتم نقل كافة القادمين من الصين أو المشتبه بهم إليه ابتداء من الغد الخميس، لإجراء الفحوصات الاحترازية.

وأشارت إلى أن أي شخص يأتي من الصين أو الدول المنتشر فيها المرض، يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة، ويحتجز لمدة 14 يوما في المركز الصحي، للتأكد من سلامته التامة ثم يعود إلى بيته.

وأوضحت أن 9 أشخاص تم إدخالهم المركز الصحي المعد خصيصا، وبقي 4 أشخاص فقط.

وأهبات الكيلة بأبناء شعبنا بعدم إشاعة المعلومات المغلوطة عن هذا الموضوع، مضيفة "نؤكد للجميع أن لا شيء خطير والمز الصحي المعد للحفاظ على سلامة الجميع، والحد من انتشار المرض".

وكان مواطنون اشعلوا مساء امس الاطارات المطاطية امام مستشفى اريحا في خطوة احتجاجية على وجود اصابات بمرض الكورونا في المستشفى.

وقال امين سر حركة فتح في اريحا والاغوار نائل ابو العسل، ان اشعال الاطارات هي خطوة احتجاجية ضد وضع اصابات في مرض الكورونا لاشخاص قادمين في الصين في مستشفى اريحا، مطالبا بارسالهم الى مدنهم، لافتا الى وجود 5 حالات مصابة.

وقال ان المرضى في اريحا غير قادرين على الوصول الى المستشفى.