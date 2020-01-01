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حالة الطقس : اجواء باردة اليوم ومنخفض غدا

الخميس 20 فبراير 2020 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء باردة اليوم ومنخفض غدا


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، أن يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وما بين غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
وفي يوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً
وفي يوم الأحد لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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