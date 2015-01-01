"بالأمثلة والأدلة".. بريك: ثقافة الكذب متجذرةٌ في الجيش الإسرائيلي

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موقع "غلوبس" – بقلم مفوض شكاوى الجنود بالجيش الإسرائيلي سابقًا: يتسحاك بريك

إن الثغرات والفجوات الموجودة في التصريحات التي أدلى بها كبار الضباط العسكريين أثناء كتابة التقرير الذي يتحدث عن استعدادات الجيش الإسرائيلي للحرب، قدموا صورة قاتمة لكن عندما سئلوا من لجنة الخارجية والأمن لاحقاً رسموا صورة شبه مثالية، حتى لا تؤذي ترقيتهم.



لقد كان معظم المجيبين هذه المرة أشخاص ليس لديهم معرفة حقيقية بما يحدث في الجيش الإسرائيلي، وكانوا يعتمدون على مقربين وغيرهم ممن يرغبون في الحفاظ على صورة جيشنا، بدلاً من إصلاح الفشل.



هذا هو السيء في الوضع، لأنه نفس نمط الرمل الذي يرمى في العينين، من دواعي سروري أن كبار القادة في الجيش الذين فهموا حجم الساعة وأهمية الجوهر.



لقد وُضع "تقرير بريك" على مكتب رئيس الأركان ونائبه، الذين يعملون بجد لتصحيح الإخفاقات الخطيرة. هذا تحول مهم في التصور والمقاربة: فبدلاً من تجاهل النقد وإلقاء الرمال في أعين الجمهور، تدرك القيادة أنه بدون اختراق العمق والإصلاحات، فإن جيش الأرض ليس لديه القدرة على الافلات من تدهوره الحاد.



ليس لدي أي شيء شخصي ضد رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، فمحاولات البعض لإظهار علاقتنا على أنها "غامضة" تهدف فقط إلى تصوير انتقاداتي الشديدة، المدعومة بانتقادات الجيش ووزارة الدفاع، باعتبارها انتقادات غير ذات صلة وشخصية.



الشيء الوحيد الذي يهمني هو أمن الدولة ومواطنيها! إن المشكلات الخطيرة التي كشفتها في الجيش البري مدعومة بالتحقيقات والفحوصات التي أجريتها، والانتقاد من جانب منتقدي النظام، الذين قرروا أن الجيش غير مستعد لحرب حرجة، مئات الوثائق التي قرأتها، ومحادثاتي مع عشرات الآلاف من القادة والجنود، وزياراتي إلى 1600 وحدة، على مدى عقد من الزمان، ستشهد على مصداقيتي ومعرفتي الواسعة بالمنطقة.



لقد قرأت انتقادات مراقب الجيش لشئون التدريب، والقوى البشرية، والأسلحة ومخازن الطوارئ، التي نشرت في صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير صُنف على أنه "سري" في الفرقة 319، وذُهلتُ عندما علمتُ أن القيادة العليا لم تأخذها على محمل الجد، ولم تعقد مناقشة جادة لعلاج هذا الوضع.



إن انتقادات النقص الخطير في استعداد الجيش للحرب "معتدلة" مقارنة بانتقادات المؤسسة الامنية التي تخضع لوزير الجيش.



إنها تظهر أن تدهور الجيش البري في السنوات الأخيرة كان شديدًا ولا رجعة فيه وقابل للإصلاح، ولو تم إنشاء لجنة تحقيق قبل الحرب المستقبلية، كما طلبت عند نشر تقريري، فسيكون من الواضح أن الاستنتاجات ستكون قاسية للغاية، كما أن انتقاد مراقب المؤسسة الأمنية لم يتسبب في قيام الجيش بالعمل خلال فترة جدعون.



إن ما قدمته في التقرير هو حقائق واضحة، ومن العار أن المعلقين، المخطئين، لا يستطيعون قراءة الانتقادات الشديدة التي وجهها المنتقدون للمؤسسة الأمنية، وللجيش الإسرائيلي، ولي شخصيًا، حول عجز الجيش للحرب.



أحد أسباب التدهور الحاد هو الثقافة التنظيمية المدمرة في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك ثقافة الكذب - صلة الصمت والتقارير غير الموثوق بها والأكاذيب للرؤساء.



في مكتب مفوض شكاوى الجنود من مستندات مليئة بشهادات كبار القادة الذين تحدثوا إليّ من قلوبهم؛ لكنهم لا يقولون الحقيقة، وينعكس هذا أيضًا في العروض المقدمة من الضباط إلى لجنة الخارجية والأمن والمجلس الوزاري المصغر.



ولفَهمِ عمق ثقافة الكذب في سنوات جدعون (2015-2019)، سأقدم بعض الأمثلة من بين آلاف لديّ، فالصورة التي قُدمت إلى قادة الدولة مشوهة ولم تصور الواقع على الأرض.



مثال (أ): الجنرال الذي يكذب:



في عملي كمفوض شكاوى الجنود، التقيت كثيرًا مع كبار القادة والضباط والجنرالات لإجراء مناقشات، بما في ذلك جنرال له شأن في مجاله، وكتبت تفاصيل المحادثات، وسأقتبس عدة جمل من حديث الجنرال: "الجيش في حالة إفلاس، (قيادة الذراع البري) لا تعمل؛ لا توجد صلة بين الصلاحيات والمسؤولية، وهناك مشاكل خطيرة تتعلق بالكفاءة في الذراع البري، فالقضايا تقع بين مقاعد القادة الذين يمارسون القوة (التدريب، التمرين، التأهيل، إلخ) لا توجد رؤية عامة، الجيش غير منضبط؛ نظام التحكم في الحرب الرقمية غير مؤهل للحرب، هناك مشاكل خطيرة في التدريب والمهارات المهنية؛ هناك هجرة العقول؛ تعزيز المخابرات والقوات الجوية، وننسى الأرض - كيف لا يتم نشر القوات البرية في الحروب القادمة، وبالتالي الإضرار بروح المحاربين الذين لا يثقون بهم".



بعد ذلك بوقت قصير، قابلت الجنرال في لجنة الكنيست، التي ناقشت تقريري أيضًا، فبعد تقديمي للنقاط البارزة في التقرير، قدم اللواء موقفه، لقد دهشت من الطريقة التي قدم بها الجنرال إلى اللجنة أشياء عكس ما قاله لي، بدون أي خيار، قرأت أمام اللجنة ما قاله دون ذكر اسمه، الدهشة في اللجنة كانت هائلة، سُئلت كيف يمكن لجنرال أن يقلب الحقائق، لم أقل للجنة أن هذا الجنرال في الغرفة، حيث قال إن الجيش البري مستعد تمامًا للحرب.



مثال (ب): الجنرال الذي يكذب:



خلال زياراتي للوحدات، زرت العديد من مستودعات الطوارئ للفرق، الزيارة استمرت من ثلاث إلى أربع ساعات، تحدثت إلى الجنود والمسؤولين عن كفاءة الأسلحة في المستودعات، وفي نهاية الزيارة، أقدم لقائد الفرقة ما أتوصل إليه من نتائج وسماع رأيه.



هذا ما قاله قائد الفرقة بعد زيارته في مقر الفرقة:



إن الثقافة التنظيمية في الجيش الإسرائيلي سيئة للغاية، لا يوجد مراقبة صارمة ومتابعة والتحقق من الأداء؛ لم يتم تضمين هيئة الأركان العامة في التحركات التي تتطلب تعاون عدة أقسام في وقت واحد، وفي المنظومة البرية لا توجد صلة بين الصلاحيات والمسؤوليات، والعديد من القضايا تقع بين الكراسي، والتقليصات في القوى البشرية وتقصير مدة خدمة الأولاد تجاوزت "الخط الأحمر".



"لا يستطيع موظفو مستودعات الطوارئ تلبية خطط العمل والمهام بسبب نقص الموظفين، والوضع يؤدي إلى تآكل وعبئ عمل شديد بين الموظفين، ويضعف بشدة وسائل الكفاءة.. هناك أزمة في الإطار اللوجستي للقوات القتالية".



بعد نشر تقريري القاسي عن استعداد الجيش، عقد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا، حضره كبار الضباط، بمن فيهم قائد الفرقة، وكان الهدف من المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي هو الرد على انتقاداتي القاسية، وتقديمها للصحافة من قبل كبار القادة، وزعم قائد الفرقة الذي التقيت به أن فرقته كانت مستعدة جيدًا للحرب ولم تكن هناك مشاكل في التأهيل كما جاء في "تقرير بريك"، وهذا يعني أنه لا توجد شجاعة لقول الحقيقة.



مثال (ج): هناك مشاكل لكننا سنعمل وننجز المهام:



خلال زيارة إلى مركز دعم تابع للقيادة الشمالية، والذي يخدم الوحدات في الحرب ويسمح باستمرار القتال - بعد زيارة استغرقت أربع ساعات، وجولة في المستودعات، ومحادثة مع الضباط والجنود، تحدثت مع القائد الأعلى برتبة عميد. وقد كتبت بعض كلماته إليكم:



"منذ عامين، عرض علينا مراقب المؤسسة الأمنية وعلى القيادة العليا المشكلات الصعبة الموجودة في الميدان.. منذ ذلك الحين والوضع آخذ بالتدهور فقط، ليس لدى الجيش أي فهم للاتجاه الذي نسير فيه، أفراد الخدمة الدائمة الجيدين يغادرون، وكذلك المغادرون الشباب.. لا يوجد جيل في المستقبل، نحن نفقد المعرفة التي اكتسبناها على مر السنين. خلال حرب لبنان الثانية، عملت كضابط لوجستيات في القيادة الشمالية، وكانت البركة هائلة، لسوء الحظ، فإن الوضع اليوم يزداد سوءًا.. المشاكل تزداد سوءًا، وتتحول من واحدة إلى أخرى، يواجه الجيش مشاكل حادة في الكفاءة، ولا يوجد تنسيق بين أقسام هيئة الأركان، لدي نقص هائل في القوى العاملة، وهذا يضعف بشدة قدرتنا على تلبية خطط العمل، يخشى كبار الضباط أن يشتكوا لأنه سيتم ابتلاعهم، هناك "علاقة صمت"، وحتى في القيادة العليا، لا أحد مستعد لتحمل المسؤولية ".



بعد تقديم تقريري أيضًا إلى اللجنة الفرعية للاستعداد في لجنة الخارجية والأمن، ذهبت اللجنة الفرعية، برئاسة عضو الكنيست السابق عمر بارليف، لزيارة شعبتين (98، 319) في الشمال، وتهدف الزيارة إلى التحدث إلى القادة والتأثير مباشرة على استعدادهم للحرب، أخبر القائد الأعلى اللجنة أنه توجد هناك مشاكل، إلا أنه سوف يدير ويؤدي المهام.



مرة أخرى - ظاهرة مخاوف القادة الكبار من قول الأشياء الصعبة، وتجميل الوضع بدلًا من الصراخ حول الإخفاقات الخطيرة التي لن تسمح بالقيام بالمهام، كما سمعت في زيارتي من الجميع.