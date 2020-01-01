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برعام: حزب الله يواصل تجهيز صواريخ دقيقة لضرب إسرائيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعام: حزب الله يواصل تجهيز صواريخ دقيقة لضرب إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أمير برعام، إن حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً إذا استفز إسرائيل.
 
وأضاف برعام في كلمة له في ذكرى الرائد إيتان بلحسن في كلية تل حاي العسكرية بالشمال، أن الواقع في الساحة الشمالية على جميع جبهاتها ما زال يتغير بسرعة ويتطلب منا الجهوزية بشكل مستمر وأن نرد عند الحاجة.
 
وأشار إلى أن النشاط العسكري لحزب الله واضحاً ويعرف أنه في بيروت وفي قرى جنوب لبنان سيدفع ثمناً باهظاً.
 
ولفت برعام إلى أن حزب الله يواصل جهوده للتسلح بصواريخ أكثر دقة وتجهيزها لضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويواصل استعدادته جنوب نهر الليطاني.
 
وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل إحباط أي تهديد لأمن إسرائيل بقدر ما هو مطلوب منع وقوع حرب.
 
وقال: "إذا فرض علينا القتال نعلم كيف نجبي الثمن من حزب الله ومن يرعاه ومن أسياده في الشمال الشرقي وأيضاً من بيروت وبالطبع من القرى الشيعية جنوب لبنان، التي تعد بمثابة ملجأ وقاعدة لعناصره".

#الجيش الإسرائيلي #أمير برعام #حزب الله #اسرائيل #جنوب لبنان

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