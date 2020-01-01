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الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

الأربعاء 19 فبراير 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف


رام الله / سما /

نفت الشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على  مواطنة متوفية منذ شهر ومتعفنة داخل منزلها وان ابنائها تركوها دون زيارتها .

واوضح ارزيقات أن مسنة وجدت اليوم متوفية في طولكرم  والوفاة كانت قبل ساعات قليلة قبل العثور عليها في منزلها وشقيقتها كانت عندها  تقدم لها الخدمة قبل وفاتها  بوقت قليل ولم تكن متعفنه ولا يوجد لها اولاد بالاساس.

وناشد ارزيقات كافة رواد مواقع التواصل ضرورة تحري  الدقة في نقل الاخبار.

وحذر ارزيقات اصحاب الصفحات ومن يقوم بنشر اخبار كاذبه بان الشرطة وخاصة وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية ستقوم بملاحقة من يقوم بنشر الاخبار الكاذبه والاشاعات .

#الشرطة #جثة #لؤي ارزيقات #طولكرم

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