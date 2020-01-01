اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين وخلق آلية دولية من أجلها

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ الناتج عن فشل المقترح الأميركي الذي انحاز بشكل كامل لإسرائيل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.

وهنأ اشتية بورغسدورف على منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه في تعزيز التواصل بين أوروبا وفلسطين، مؤكدا أن "وجود أوروبا كان دائما مهما لفلسطين على المستوى السياسي والتنموي".

وأشاد اشتية بالمواقف الأوروبية الرافضة للمشروع الأميركي، مؤكد أن المطلوب الآن اعتراف أوروبي بفلسطين وخلق آلية دولية تشارك فيها كل القوى الدولية، قائمة على القانون والقرارات الدولية من أجل فلسطين.