  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين وخلق آلية دولية من أجلها

الأربعاء 19 فبراير 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين وخلق آلية دولية من أجلها


رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ الناتج عن فشل المقترح الأميركي الذي انحاز بشكل كامل لإسرائيل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.

وهنأ اشتية بورغسدورف على منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه في تعزيز التواصل بين أوروبا وفلسطين، مؤكدا أن "وجود أوروبا كان دائما مهما لفلسطين على المستوى السياسي والتنموي".

وأشاد اشتية بالمواقف الأوروبية الرافضة للمشروع الأميركي، مؤكد أن المطلوب الآن اعتراف أوروبي بفلسطين وخلق آلية دولية تشارك فيها كل القوى الدولية، قائمة على القانون والقرارات الدولية من أجل فلسطين.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #الاتحاد الاوروبي #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين

يديعوت : المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة

فيديو : عالم أزهري ينسف إمكانية "تقديم" ساعة يوم القيامة!

الأخبار الرئيسية

222

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

نتنياهو: التطبيع يتسارع بشكل متزايد وقمت بزيارة عدد من الدول العربية.. وهذا ما اقترحته عليهم

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

النخالة

النخالة: المقاومة سترد على أية عملية اغتيال وأي عدوان على غزة سيجد مقاومة لم يعهدها من قبل

بينيت: سنعطي حماس فرصة أخرى وهذا ما قاله حول اغتيال قيادات الحركة ..