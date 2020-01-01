رئيسة هيئة الصادرات الزراعية في أذربيجان : نستعد لاقامة معرض المنتجات الزراعية في الإمارات

ابو ظبي/سما/

أكدت السيدة ليلى محمدوفا رئيسة هيئة الصادرات الزراعية والتموين التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية على أهمية العلاقات الاقتصادية مع دولة الامارات .

وقالت ان المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون الاقتصاديوالتبادل التجاري في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني .

وذكرت انها تزور ابوظبي حالياً لبحث ترتيبات إقامة معرض "المنتجات الزراعية الأذربيجانية " في ابوظبي وعدد من مدن دولة الامارات العربية المتحدة للتعريف بالمنتج الزراعي والحيواني في أذربيجان .

وقالت انها اجرت محادثات مع مسؤولين في وزارة الاقتصاد وغرفالتجارة والصناعة بدولة الامارات لتسهيل التبادل التجاري وتوفير الدعم لصناع الأغذية وأصحاب المشاريع الزراعية من أذربيجان ومندوبو دوائر الاعمال من الامارات العربية المتحدة.

وأوضحت ان جمعية "التموين والتزويد الزراعي" التي ترأسها في أذربيجان تستعد لاقامة سلسلة معارض ترويجية في ابوظبي ومدن الامارات بالتعاون مكتب الممثلية التجارية الأذربيجانية في دبي وبدعم من سفارة جمهورية أذربيجان في دولةالامارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وذكرت ان المعرض الذي سيقام في ابوظبي قريبا سوف يشتمل على العديد من المنتجات الغذائية والزراعية الأذربيجانية. حيث من المقرر ان بعرض منتجو الأغذية وأصحاب المشاريع الزراعية من أذربيجان منتجاتهم الى جانب جناح مخصص لجمعية "التزويد والتموين الزراعي" إضافة الى المنتجات المحلية القابلة للتصدير مثل (العسل والفواكه الطازجة والفواكه المجففة، الشاي والأرز واللحوم والبندق وغيرها) .

وذكرت السيدة ليلى محمدوفا ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا كبيرا مشيرة الى ان القطاع الزراعي في أذربيجان يرحب بالاستثمارات الحكومية والخاصة من دولة الامارات , وأكدت في الوقت نفسه ان القطاع الزراعي في بلادها يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في الناتج المحلي الإجمالي اذ يعمل فيه اكثر من نصف السكان .

وأشارت الي الأهمية التي يوليها السيد إلهام علييف الرئيس الأذربيجاني لتطوير القطاع الرزاعي في أذربيجان لايجاد مصادر بديلة للدخل القومي غير النفط والغاز .

وأوضحت السيدة ليلى ان المنتجات الأذربيجانية بدأت تأخذ حصة كبيرة في الأسواق الإماراتية خاصة اللحوم والخضار والفواكه والاجبان.

وأشارت الي وجود إمكانيات كبيرة لتصدير المنتجات الزراعيةالأذربيجانية الى سوق دولة الامارات العربية المتحدة والأسواق الخليجية . وقالت ان الصادرات الزراعية تغطي العديد من الأسواق في منطقة الخليج روسيا وأوروبا .

وأعربت عن املها في تصدير المنتجات الأذربيجانية واستقطاب الاستثمارات الى أذربيجان قائلة : "ان الإصلاحات الجارية في القطاع غير النفطي لاسيما في مجال الزراعة في اذربيجان بالغة الأهمية. ونشاط وزارة الزراعة في السنوات الأخيرة والاعمال المقامة لزيادة حجم المحاصيل الزراعية يحفز تنمية هذا المجال.