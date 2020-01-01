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"الأوقاف" تفتتح المؤتمر الدولي الأول بعنوان "جدلية العلاقة بين الجنسين.. الحدود والضوابط "

الأربعاء 19 فبراير 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

 افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، المؤتمر الدولي الأول، والذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء محمد اشتية، بعنوان "جدلية العلاقة بين الجنسين، الحدود والضوابط" في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، اليوم الأربعاء، بمشاركة باحثين من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا، وباحثين من المحافظات الشمالية والجنوبية.

ويعرض المؤتمر 35 بحثا تركزت على المحاور المتعلقة بالمقاصد الشرعية في حفظ الأعراض، وتأثير التواصل غير المشروع بين الجنسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة العلاقة الزوجية من وجهة نظر هيئة الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى دور الأسرة في ضبط العلاقة بين الجنسين .

كما يتطرق المؤتمر إلى دور القضاء العشائري في الحد من القضايا الأخلاقية، بالإضافة إلى دور الإعلام الاجتماعي في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية .

وحضر افتتاح المؤتمر، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ورئيس بلدية الظاهرية راتب الصبار، وعميد كلية الدعوة الإسلامية خالد السراحنة.

وأكد أبو الرب أهمية عقد هذه المؤتمرات العلمية في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمؤامرات ومحاولات طمس الحق الفلسطيني.

وشدد أبو الرب على أن "فلسطين ليست صفقة وإنما هي عقيدة، فهي ارض الرسالات والمقدسات، وبوابة الأرض إلى السماء، تعبق بأنفاس الصحابة وعمّرها الشهداء بدمائهم ودافع عنها الشعب جيلا بعد جيل حتى يأذن الله بنصره".

بدوره، أوضح السراحنة أن هذا المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، يهدف لمواكبة التطورات الجارية في العلاقات الاجتماعية وميادين  العمل، لا سيما مواكبة النهضة الالكترونية، وسد الفراغ الكبير والعجز في الإجابة عن عدد من الأسئلة المطروحة، وتثبيت وتدعيم باب الاجتهاد بأدلة علمية دينية.

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