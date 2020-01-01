الشلالدة يبحث مع ممثل روسيا سبل تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، مع ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوشا بواتشيدزه، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع العدالة.

وعبّر الشلالدة، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الروسية الفلسطينية، وتقديره للموقف الروسي الثابت، قيادة وشعبا، الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أهمية التنسيق والتواصل مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع العدالة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الطب العدلي.

من جانبه، شدد بواتشيدزه على أهمية العلاقات الفلسطينية الروسية التاريخية والمتجذرة، القائمة على التعاون والدعم في مختلف المجالات، مشيرا إلى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية المتمثل بدعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.