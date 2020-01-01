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القبض على مشتبه بهم بإصابة حدث بآلة حادة بنابلس

الأربعاء 19 فبراير 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه بهم بإصابة حدث بآلة حادة بنابلس


نابلس / سما /

ألقت الشرطة القبض اليوم على ثلاثة مشتبه بهم بالاعتداء على شاب بآلة حادة وإصابته بجروح بليغة برأسه في مدينة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغاً من المستشفى بوصول حدث يبلغ من العمر 16 عاماً، مصاباً بجرح قطعي برأسه، ادخل على اثره لغرفة العمليات بالمستشفى.

وأضافت أن الشرطة باشرت على الفور إجراءات البحث والتحري عن المشتبه بهم، والقت القبض على مشتبه بهما بالاعتداء عليه، وباشرت التحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادثة.

وتمكنت الشرطة لاحقا من سماع اقوال المصاب وإلقاء القبض على مشتبه به ثالث، وتم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة حسب الاصول.

#الشرطة #نابلس

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