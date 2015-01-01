تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

القدس المحتلة / سما /

فرضت محكمة بئر السبع الجزئية اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.8 مليون دولار على مايكل بيرتس المتهم بتهريب البضائع إلى قطاع غزة.



وذكرت القناة 7 العبرية أن بيرتس متهم بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وتمت مصادرة أصوله التي تقدر بـ 6.5 مليون شيكل، وتم إجباره على دفع تكاليف المحكمة بمبلغ 80 ألف شيكل.



وأوضحت أن بيرتس من سكان منطقة مفتاحيم في مستوطنات غلاف قطاع غزة، اتُهم في عام 2015 بتهريب البضائع والمواد المحظورة من إسرائيل إلى قطاع غزة لمنظمة حماس.



وأدعت أن المواد التي هربها بيرتس استخدمت في أنشطة ضد إسرائيل، فضلاً عن جمع معاملات بمبلغ 8 ملايين شيكل.