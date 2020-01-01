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غانتس: نتنياهو المُتهم لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء

الأربعاء 19 فبراير 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: نتنياهو المُتهم لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحديد موعد محاكمته في لوائح الاتهام المرفوعة ضده.
 
وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي وفق القناة 12 العبرية: "المدعى عليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء لا في القيم الأخلاقية ولا في العمل".
 
وأضاف: "نتنياهو يهتم فقط بنفسه وليس بمواطني إسرائيل".
 
وتابع عن نتنياهو: "بعد أن حرمنا من التصويت على حصانته، يريد شيئًا واحدًا - تشكيل ائتلاف يسمح له بتمرير قانون يحظر جلب رئيس وزراء، وفق القانون الفرنسي.
وأشار غانتس إلى أن من يريد الانضمام إلى حكومته عليه أن يوقع على تعهد بمعارضة القانون الفرنسي.

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