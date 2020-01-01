"التربية" تطلق أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات التربوية، أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات في ديوان الرئاسة ميسون إبراهيم، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" دواس دواس.

وأكد عورتاني دور هذه الأندية في بناء طلبة قادرين على إنتاج المعرفة من خلال مشاريع تكنولوجية تسهم في تنمية المهارات الحياتية في إطار جهد موجه ومدروس، لافتاً إلى حرص الوزارة على إعداد أجيال تمتلك مهارات عصرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العلمية.

بدوره، أشاد سدر بالتعاون بين وزارتي "التربية" و"الاتصالات" في مختلف المجالات، في سبيل تمكين الطلبة من توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وأكد أهمية تأهيل طلبة رياديين قادرين على المبادرة ونقل المعرفة، وإيجاد حل للمشكلات في حياتهم.

من جانبه، قال سمارة إن هذه الأندية تسهم في تعزيز دور التكنولوجيا في حياة الطلبة، لتكون ركيزة في بناء استراتيجيات مستقبلهم.

من ناحيتها، أوضحت إبراهيم دور النوادي وإبراز جهود الطلبة المبذولة في تكنولوجيا المعلومات، وتنشئة جيل جديد مواكب للتطور التقني.