  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تطلق أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء

الأربعاء 19 فبراير 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات التربوية، أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات في ديوان الرئاسة ميسون إبراهيم، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" دواس دواس.

وأكد عورتاني دور هذه الأندية في بناء طلبة قادرين على إنتاج المعرفة من خلال مشاريع تكنولوجية تسهم في تنمية المهارات الحياتية في إطار جهد موجه ومدروس، لافتاً إلى حرص الوزارة على إعداد أجيال تمتلك مهارات عصرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العلمية.

بدوره، أشاد سدر بالتعاون بين وزارتي "التربية" و"الاتصالات" في مختلف  المجالات، في سبيل تمكين الطلبة من توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وأكد أهمية تأهيل طلبة رياديين قادرين على المبادرة ونقل المعرفة، وإيجاد حل للمشكلات في حياتهم.

من جانبه، قال سمارة إن هذه الأندية تسهم في تعزيز دور التكنولوجيا في حياة الطلبة، لتكون ركيزة في بناء استراتيجيات مستقبلهم.

من ناحيتها، أوضحت إبراهيم دور النوادي وإبراز جهود الطلبة المبذولة في تكنولوجيا المعلومات، وتنشئة جيل جديد مواكب للتطور التقني.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين

الأخبار الرئيسية

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

النخالة

النخالة: المقاومة سترد على أية عملية اغتيال وأي عدوان على غزة سيجد مقاومة لم يعهدها من قبل

بينيت: سنعطي حماس فرصة أخرى وهذا ما قاله حول اغتيال قيادات الحركة ..

إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

كابينت

يديعوت : المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة