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اشتية: حريصون على إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة السياسات والبرامج

الأربعاء 19 فبراير 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: حريصون على إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة السياسات والبرامج


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في رام الله، وفدا من التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش.

واطّلع رئيس الوزراء من خلال الوفد على طبيعة عمل التحالف وأهدافه، ومخرجات أنشطته، والخطط المستقبلية له، إضافة إلى أهم احتياجاته.

وشدد اشتية على أن ذوي الاحتياجات الخاصة مركب رئيسي في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا حرص الحكومة على انصافهم وادراجهم في كافة السياسات والبرامج الحكومية، باعتبارهم جزءا أساسيا من القاعدة الإنتاجية والتشغيلية.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #ذوي الاحتياجات الخاصة

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