  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي تطالب بمبادرة دولية في مواجهة الحلف الأميركي- الإسرائيلي

الأربعاء 19 فبراير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطالب بمبادرة دولية في مواجهة الحلف الأميركي- الإسرائيلي


رام الله / سما /

 أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ضرورة أن تقود فرنسا مبادرة دولية مبنية على القواعد الأساسية لمتطلبات السلام المستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لمواجهة الخطة الأميركية الكارثية والمنحازة للاحتلال، والتي تقضي على احتمالات السلام.

وطالبت عشراوي خلال استقبالها القنصل الفرنسي العام الجديد رينيه تروكاز، بمقر المنظمة، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، فرنسا بتنفيذ تعهدها السابق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967.

وبحث الطرفان آخر التطورات السياسية والمتغيرات الإقليمية والدولية، والخطر الوجودي الذي يهدد القضية الفلسطينية جراء طرح إدارة ترمب لـ"صفقة القرن"، وأبعادها وآثارها الكارثية على المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت عشراوي أهمية تشكيل ائتلاف دولي في مواجهة القوى المناهضة للسلام التي يمثلها الحلف الإسرائيلي ـــــ الأميركي، مشيدة بدور باريس الفاعل على المستوى الإقليمي والأوروبي، وموقفها الأخير المناهض لـ "صفقة القرن" الأميركية في مجلس الأمن الدولي.

ودعت المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى مواجهة خطوات دولة الاحتلال الخطيرة، ومواصلة سرقتها الأرض والموارد والمقدرات الفلسطينية، وإقامة مشاريع استيطانية استعمارية، وآخرها عزمها بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس الدولي "قلنديا" شمال القدس.

وقالت: إن هذا السلوك الاستعماري المتبجح، يعكس استهتار دولة الاحتلال واستخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها، ويدلل على إصرارها العمل خارج إطار القانون الدولي، ومواصلة تنفيذ مشروعها الاستيطاني الإحلالي.

وناقش الجانبان تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإنهاء الانقسام ومساعي إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

وفي هذا الصدد، دعت عشراوي فرنسا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها، خاصة في القدس المحتلة، في ظل مواصلة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها وانتهاكها للقانون الدولي والدولي الإنساني.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين

الأخبار الرئيسية

مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

النخالة

النخالة: المقاومة سترد على أية عملية اغتيال وأي عدوان على غزة سيجد مقاومة لم يعهدها من قبل

بينيت: سنعطي حماس فرصة أخرى وهذا ما قاله حول اغتيال قيادات الحركة ..

إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

كابينت

يديعوت : المستوى السياسي تبنى موقف الجيش بشأن التسهيلات لغزة