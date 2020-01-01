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النتشة: الحي الاستيطاني في مطار قلنديا استكمال لمخطط عزل القدس

الأربعاء 19 فبراير 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة: الحي الاستيطاني في مطار قلنديا استكمال لمخطط عزل القدس


القدس المحتلة / سما /

 ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة، بالمخطط الإسرائيلي القاضي ببناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا ومحيطه.

وشدد على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قرر حسم الانتخابات الإسرائيلية لصالحه مسبقا على حساب الأرض والدم الفلسطينيين .

وقال النتشة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان هذا المخطط الخطير الذي يلتهم نحو 1200 دونم من الأراضي الفلسطينية، يأتي لاستكمال مخطط عزل القدس بأكملها عن محيطها الفلسطيني في الحدود الشمالية للمدينة، وذلك بعد إقامة حاجز قلنديا العسكري والذي فصل القدس سياسيا وجغرافيا عن بقية الضفة الغربية .

وأضاف أن "هذه المستوطنة الجديدة المنوي اقامتها على أرض مطار قلنديا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل بدأت فعليا بالانتقال في الاستيطان من قمم الجبال إلى قلب المدن والأحياء الفلسطينية تماما كما جرى في الخليل مؤخرا، في اطار مخطط تهجيري كبير يشمل الكل الفلسطيني بلا استثناء ."

وقال النتشة إن المخطط في حال المصادقة عليه، سيتضمن هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قرية قلنديا، وإن الاستيطان هو طوق النجاة الذي يراهن عليه نتنياهو الغارق في تهم وملفات الفساد، كما أنه السمة الأساسية لـ"صفقة القرن" الأميركية – الإسرائيلية التي رفضها الرئيس محمود عباس والقيادة وكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

#اللواء بلال النتشه #استيطان #القدس

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