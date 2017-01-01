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مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"

الأربعاء 19 فبراير 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: هنية سيزور موسكو لمناقشة "المصالحة" الفلسطينية وصفقة ترامب"


غزة / سما /

 أكدت مصادر إعلامية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيزور موسكو أوائل شهر مارس/ اذار المقبل.

وأفادت مصادر لقناة "الغد": أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيزور موسكو أوائل شهر مارس المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤوليين روس حول تداعيات مايسمى صفقة ترامب،وتأثيرها على مستقبل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وقالت المصادر، ان هنية سيناقش خلال زيارته إلى روسيا  ملف المصالحة الفلسطينية، وامكانية اجتماع الفصائل الفلسطينية مرة أخرى في موسكو.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، التقى يوم الثلاثاء قيادة حركة حماس خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي السابق، وموسى أبو مرزوق عضو مكتبها السياسي، وسامي خاطر، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثوا التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، “جرى خلال المباحثات تبادل متعمق للآراء حول مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية”.

ويشار ان هنية في جولة خارجية، تعتبر الأولى له منذ انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/أيار 2017، قد تستمر لأشهر عديدة، حسب مكتب هنية.

#حماس #اسماعيل هنية #المصالحة الفلسطينية #صفقة القرن #ترامب #موسكو #الفصائل الفلسطينية

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