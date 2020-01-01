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القطب الجنوبي يذوب إلى الأبد.. !!

الأربعاء 19 فبراير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القطب الجنوبي يذوب إلى الأبد.. !!


سما / وكالات/

أكدت عالمة أسترالية أن الاحتباس الحراري يقود إلى ذوبان واسع النطاق لثلوج القارة القطبية، وإن تطهير الغلاف الجوي من الكربون هو الحل الوحيد لإبطاء الأمر.

وقال العالمة متخصصة في المناخ زوي توماس، الباحثة في جامعة نيو ساوث ويلز، التي تنتمي لفريق دولي من العلماء، نشر بحثا عن ذوبان ثلوج القارة القطبية الجنوبية مؤخرا، أن النشاط الإنساني كثف الاحتباس الحراري في الآونة الأخيرة مما قد يؤدي إلى هذا الذوبان الواسع.

وبينت الدراسة العلمية أن لعالم قد يفقد معظم الجزء الغربي من الصفيحة الجليدية للقارة القطبية الجنوبية، الذي يقبع على قاع البحر وتحفه الثلوج الطافية، في عالم أكثر دفئا.

#القطب الجنوبي #منوعات #معلومات عامة #الاحتباس الحراري

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