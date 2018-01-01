الإفراج عن مدير التربية والتعليم في قلقيلية بعد ساعات من التحقيق معه

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عن المربي صالح ياسين من بلدة بديا في محافظة سلفيت ومدير عام التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، بعد اعتقال دام عدة ساعات من منزله.

وكانت قد نظمت فاعلية احتجاج على إعتقاله في قلقيلية وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيان استنكار شديد اللهجة عقب اعتقال ياسين وطالبت بتحرك فوري لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية.

يذكر أن المربي صالح ياسين، هو والد الشهيد إلياس ياسين الذي استشهد بتاريخ 15تشرين أول عام 2018 بعد إطلاق النار عليه قرب مفترق حارس قضاء سلفيت بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.