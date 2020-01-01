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من مستحقات موظفي غزة.. البدء بصرف 200 شيكل لـ 3229 أسرة متعففة

الأربعاء 19 فبراير 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
من مستحقات موظفي غزة.. البدء بصرف 200 شيكل لـ 3229 أسرة متعففة


غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، إنّ مخصصات التنمية الاجتماعية بغزة ستصرف خلال شهر مارس المقبل، منوها إلى أنه اعتباراً من اليوم سيبدأ صرف 200 شيكل لنحو 3229 أسرة متعففة بالقطاع من مستحقات الموظفين عبر بنوك البريد.

وأضاف حمد في تصريحٍ لاذاعة "صوت الأقصى" صباح اليوم: بإمكان كل أسرة في قطاع غزة حُجبت عنها مخصصاتهم الاجتماعية مراجعة مديريات الوزارة لاستقبال تظلماتهم، "وسنعمل على إعادة مخصص كل أسرة يثبت أنها تستحق المساعدة".

وأضاف: "سنعمل على إضافة حالات جديدة لبرنامج مخصصات الشؤون الاجتماعية وفق المعايير المحددة والذي تستفيد منه حالياً واحدة وسبعون أسرة في القطاع".

ونوه إلى أن وزارته توصلت إلى اتفاق وتفاهمات مع رام الله حول ملف الشؤون، والتي ستؤسس لعمل وطني جيد يكون له أثر في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة.

وزاد: "بدأنا عشرات المشاريع الصغيرة والمتنوعة منذ أشهر، استهدفت أسراً فقيرة لتحسين ظروفهم المعيشية، وأمامنا رزمة طويلة من المشاريع الجديدة لنقل حياة الأسر المتعففة من حالة الإغاثة للتنمية".

وبيّن أنّ موظفي مديريات التنمية الاجتماعية بغزة عادوا منذ أسبوعين وباشروا أعمالهم والأمور تسير بشكل سلسل وصحيح.

وقال: "وضعنا خطة لتطوير المسح الاجتماعي للحالات الفقيرة بغزة وبدأنا العمل بصورة مشتركة مع رام الله بعد عودة البرنامج الوطني المشترك بين غزة والضفة".

وأشار إلى أنه "لدينا وعود كثيرة وجيدة لتوفير المساعدات للأسرة الفقيرة والمحتاجة في غزة خلال شهر رمضان المبارك".

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