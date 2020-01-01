خليل الحية : مسيرات العودة مستمرة وستستأنف الشهر المقبل

غزة / سما /

أكد خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان مسيرات العودة ستبقي مستمرة وانها ستستأنف الشهر المقبل.

وقال خلال مؤتمر نظمته حركة الجهاد الاسلامي بمدينة غزة رفضا لصفقة القرن ان فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة، مؤكدا ان صفقة القرن كي تسقط لا بد من مغادرة مربع الانقسام.

ودعا الى انعقاد مؤتمر وطني لانقاذ ما يمكن انقاذه من القضية الفلسطينية اذا لم يتمكن الفلسطينون من عقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال ان الخطاب الوطني الفلسطيني يتراجع من يوم اعلان الصفقة، مؤكدا ان مواجهة الصفقة تحتاج الى عمل حقيقي وطني يقف امامها.

وطالب الحية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالنزول الى الشوارع والانتفاض ضد الصفقة مضيفا" اذا كان شعبنا يملك الانتفاض ضد الصفقة فالمطلوب خطوات وطنية حقيقية وعلى الامريكيان ان يشعروا ان مصالحهم في المنطقة يمكن ان تتضرر وعلى الاحتلال ان يدرك ان الارض ستنقلب عليه اذا تقدم خطوة في تطبيق الصفقة".