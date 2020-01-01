جنرال إسرائيلي: مفتاح الهدوء في الجبهة الجنوبية بيد حماس وعلينا أن نحدثهم وجها لوجه

القدس المحتلة / سما /

دعا قائد كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إلى إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس.



وقال نائب قائد أركان الجيش الأسبق يائير جولان، "إذا أرادت إسرائيل إتمام إجراءات تفاهمات مع حركة حماس عليها الجلوس مع قيادتها على نفس الطاولة".



وأضاف، "نحن نكذب على أنفسنا، وإذا أردنا تحقيق هدوء طويل في الجيهة الجنوبية علينا أن نحدثهم وجهاً لوجه بدلاً من قتالهم".



وفي وقت سابق، قال "متان تسوري" المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" "حماس هي من يمتلك السيادة على غلاف غزة، هم من يحددون لنا الهدوء وهم من يحددون لنا التوتر، وعلى رئيس الحكومة أن يتصرف لحمايتنا".