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الشعبية تحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث المؤسفة في جنين

الأربعاء 19 فبراير 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث المؤسفة في جنين


رام الله / سما /

 حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن الفلسطينية، المسؤولية عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة قباطية في جنين.

ودعت الجبهة في بيان لها، للتحقيق الفوري في ظروف استشهاد الشاب صلاح زكارنة، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتقدمت الجبهة بخالص العزاء إلى عائلة الشاب، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبرت الجبهة أن التعامل الأمني والذي صاحبه اقتحام عشرات أفراد الأجهزة مدججين بالسلاح والهراوات إلى احتفال وطني أقيم بمناسبة تحرر أحد الأسرى في البلدة هو السبب المباشر لهذه الأحداث المؤسفة، داعية السلطة إلى التفريق ما بين أحداث الشغب والفوضى الأمنية التي دائماً ما تبرر السلطة ممارساتها فيها، وبين مناسبة وطنية يتوحد فيها الجميع احتفالاً بتحرر أحد ابطال شعبنا. وفق نص البيان.

وطالبت الجبهة، القوى ومختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية إلى تهدئة الخواطر والأجواء والتأكيد على أهمية السلم الأهلي للتصدي لتداعيات هذه الأحداث.

ودعت الأجهزة الأمنية إلى استخلاص الدروس والعبر من هذا النهج المدمر بالإلتزام بروح القانون وحق أبناء شعبنا في تنظيم فعالياتهم الوطنية دون أي ملاحقة أو استفزاز.

#الشعبية #جنين #الشرطة

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