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إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس

الأربعاء 19 فبراير 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن.. الاحتلال : قناص من الجهاد أطلق النار تجاه قواتنا شرق خانيونس


غزة / سما /

أصيب مواطن، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن إطلاق النار تم من سلاح رشاش ثقيل.

وزعم ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قناص من الجهاد الإسلامي أطلق النار تجاه قوات إسرائيلية على حدود خانيونس دون إصابات.

وأشار إلى أن قوات الجيش ردت بإطلاق النار على خلية القنص.

ولاحقا، ذكرت القناة 13 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أصاب القناص من حركة الجهاد الإسلامي الذي أطلق النار على الجنود عند حدود جنوب القطاع، دون التعرف على حالة إصابته.

هذا وعلق المراسل العسكري  لصحيفة "يديعوت أحرنوت " يوسي يهوشع على حادثة إطلاق النار بالقول "سرعة الرد من الجيش الإسرائيلي على قناصة الجهاد الإسلامي الذين أطلقوا النار صوب القوات شرق خانيونس، يشير إلى أن الجيش كان في حالة تأهب منذ فترة طويلة".

#قناص #الجهاد الاسلامي #خانيونس #الاحتلال

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