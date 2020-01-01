عريقات: التلويح بخصم أموال من المقاصة والمس بحياة الرئيس يهدف لتدمير السلطة

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "إن ما جاء في كلمة نتنياهو أمام المنظمات اليهودية أمس هو "وقاحة" غير معهودة على الإطلاق وكشفت طبيعة وحقيقة من كتب "صفقة القرن"، وكيف عمل فريقه مع الأميركيين لتحقيق كل ما أرادوا.

وأوضح عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأربعاء، أن المجموع الكلي لما تسعى إسرائيل لضمه في الضفة يبلغ 33 % من الأرض، الأمر الذي ستتم مواجهته عبر المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، معربا عن أمله باستكمال المشاورات في الجمعية العامة وأيضا ملف الاحالة للاستيطان في الجنائية الدولية، إلى جانب التحرك في محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان وضروة تعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض.

وحول التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالتلويح بخصم أموال المقاصة، والمس بحياة الرئيس محمود عباس، وبناء وحدات استيطانية على أراضي مطار قلنديا شمال القدس، قال: إنها سياسات عنصرية تهدف إلى تنفيذ المخطط الإسرائيلي الواضح بتدمير السلطة الوطنية، وأوضح، ان نتنياهو وترمب يريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة الإسرائيلية.

إلى ذلك، سلّم عريقات القنصلين البريطاني والفرنسي وممثل هولندا لدى فلسطين رسائل خطية لوزراء خارجية بلادهم، وتم إرسال رسائل مباشرة لست شركات أميركية عاملة في المستوطنات وأخرى للكسمبورغ وتايلاند تطالبهم بالضغط على الشركات العاملة بالمستوطنات من أجل الانسحاب منها.

وأوضح عريقات أنه سيتم الانتظار لأخذ الردود من هذه الدول على هذه الرسائل خلال الفترة القريبة، مبينا أنه في حال لم يكن هناك تجاوب منها فإنه سيتم التوجه إلى القضاء في المحاكم الدولية والوطنية.