حمد : نعمل بصورة مشتركة مع رام الله لمساعدة الحالات الفقيرة

غزة / سما /

أكد غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل بصورة مشتركة مع الوزارة في رام الله، لمساعدة الحالات الفقيرة.

وأوضح حمد في تصريحات لإذاعة الأقصى بغزة التابعة لحماس، أنه تم وضع خطة لتطوير المسح الاجتماعي للحالات الفقيرة بغزة، ويتم العمل بصورة مشتركة مع الوزارة في رام الله بعد عودة البرنامج الوطني المشترك بين غزة والضفة.

وبين أن موظفي مديريات التنمية الاجتماعية عادوا للعمل بغزة، وباشروا أعمالهم منذ أسبوعين والأمور تسير بشكل سلس وصحيح. كما قال.

وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إلى أن ذلك تم بعد أن تم التوصل لاتفاق وتفاهمات مع الوزارة في رام الله حول ملف الشؤون الاجتماعية والذي سيكون له أثر جيد على تحسين الوضع الاقتصادي بغزة. كما قال.

ورجح أن يتم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية "شيكات الشؤون" خلال الشهر المقبل مشيرًا إلى أنه تم إضافة حالات جديدة من الأسر الفقيرة للبرنامج وفق المعايير المحددة والذي تستفيد منه حالياً 71 ألف أسرة في القطاع.

وقال حمد إنه بإمكان كل أسرة في قطاع غزة حُجبت مخصصاتهم الاجتماعية مراجعة مديريات الوزارة لاستقبال تظلماتهم مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إعادة مخصص كل أسرة يثبت أنها تستحق المساعدة.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ عشرات المشاريع الصغيرة والمتنوعة منذ أشهر، والتي استهدفت أسراً فقيرة بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال "أمامنا رزمة طويلة من المشاريع الجديدة لنقل حياة هذه الأسر من حالة الإغاثة للتنمية".