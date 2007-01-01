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الطيبي وليبرمان يدعوان نتنياهو إلى مناظرة تلفزيونية

الأربعاء 19 فبراير 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي وليبرمان يدعوان نتنياهو إلى مناظرة تلفزيونية


القدس المحتلة / سما /

دعا أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، إلى مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.

وغرد الطيبي بالعبرية عبر حسابه في شبكة تويتر "إذا كانت هذه الانتخابات هي فعلاً كما تقول بين بيبي أو الطيبي، فتعال لتدخل في مواجهة تلفزيونية معي وفورًا".

وتأتي تغريدة الطيبي في وقت طالب فيه أيضًا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، نتنياهو، بمناظرة تلفزيونية.

وكان نتنياهو دعا بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، أمس إلى مناظرة تلفزيونية. فيما ترجح مصادر أن لا تتم هذه المناظرة.

#الطيبي #ليبرمان #نتنياهو

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