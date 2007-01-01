مجهولون يلقون قنابل حارقة صوب منزل اسير محرر بجباليا

غزة / سما /

أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء زجاجات حارقة باتجاه منزل الأسير المحرر محمود مسعود (أبوماهر) ما أدى إلى احتراق غرفة الضيافة وامتداد النيران والدخان الى داخل المنزل وجميعهم نيام مما كان يهدد بحدوث كارثة ووقوع ضحايا.

وشجبت الجبهة الشعبة هذه الجريمة، مؤكدة في بيان لها انها تنظر بخطورة بالغة إلى جريمة استهداف أحد رموز العمل الوطني والجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين وعائلته.

ودعت الشعبية الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

واهابت الشعبية بجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية بالتصدي لهذه الأعمال التي تهدد السلم المجتمعي، وضرورة الاحتكام في حل الخلافات للقانون والقيم المجتمعية الأصيلة التي نفتخر ونتمسك بها، وإلى لغة الحوار والعقل في حل القضايا والهموم الداخلية.